دشمن اروپا نیستیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویاچسلاو ولودین»، رئیس دومای دولتی روسیه، در آخرین جلسه پاییزی دوما گفت که روسیه برای اروپا فرصت‌هایی برای توسعه فراهم کرده و هرگز دشمن آن نبوده است.

وی اظهار داشت: «روسیه هرگز دشمن اروپا نبوده و با فراهم کردن انرژی مقرون به صرفه به رشد آن کمک و اقتصاد آنرا رقابت پذیر‌تر کرده است».

او گفت که برخی از سیاستمداران اروپایی از مفهوم تهدید روسیه برای حفظ قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند.

