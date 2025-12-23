خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو: فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با ترامپ بررسی می‌کنیم

کد خبر : 1731628
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که موضوع فعالیت‌های هسته‌ای تهران در گفت‌وگوهای آتی با رئیس‌جمهور آمریکا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز گذشته اعلام کرد که اسرائیل از انجام «تمرین‌ها» و تحرکات اخیر ایران آگاه است و فعالیت‌های هسته‌ای تهران در گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نتانیاهو توضیحات بیشتری درباره ماهیت این «تمرین‌ها» ارائه نکرد.

در همین زمینه، وب‌سایت آکسیوس پیش‌تر گزارش داده بود که سرلشکر ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، روز شنبه با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، دریاسالار برد کوپر، تماس تلفنی برقرار کرده است.

بر اساس این گزارش، زامیر در این تماس نگرانی اسرائیل را درباره رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که چند روز پیش آغاز شده، به طرف آمریکایی منتقل کرده و هشدار داده است که تحرکات اخیر موشکی ایران و برخی اقدامات عملیاتی دیگر ممکن است پوششی برای یک حمله غافلگیرانه باشد.

انتهای پیام/
