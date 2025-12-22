خبرگزاری کار ایران
زلنسکی:

آمریکا و اروپا تضمین‌های امنیتی محرمانه‌ای به اوکراین ارائه کردند

رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که آمریکا و کشورهای اروپایی مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی در اختیار کی‌یف قرار داده‌اند که بخشی از آن‌ها ماهیت محرمانه دارد و به‌صورت عمومی اعلام نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که آمریکا و کشورهای اروپایی مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی در اختیار کی‌یف قرار داده‌اند که بخشی از آن‌ها ماهیت محرمانه دارد و به‌صورت عمومی اعلام نخواهد شد.

ولودیمیر زلنسکی در یک کنفرانس خبری به مناسبت «روز دیپلمات‌های اوکراین» گفت: «میان ما، اروپا و آمریکا تضمین‌های امنیتی مشخصی وجود دارد. همچنین یک سند جداگانه میان اوکراین و آمریکا تنظیم شده که شامل تضمین‌های امنیتی دوجانبه است«.

وی تأکید کرد که بررسی این تضمین‌ها، همراه با جزئیات و الحاقات محرمانه آن، باید در کنگره آمریکا انجام شود.

در همین راستا، «فریدریش مرتس« صدراعظم آلمان، اعلام کرد که اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین به توافق رسیده‌اند که از نظر کارکرد، مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.

در مقابل، «سرگئی لاوروف« وزیر خارجه روسیه، اظهار داشت که مسکو و واشنگتن به تفاهمی دست یافته‌اند که بر اساس آن، اوکراین باید به اصول «عدم تعهد، بی‌طرفی و نداشتن سلاح هسته‌ای» بازگردد.

 

 

