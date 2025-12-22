سرویس اطلاعاتی روسیه:
مقامات اوکراینی در حال آماده شدن برای فرار از این کشور هستند
سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که مقامات اوکراینی در حال آماده شدن برای فرار از این کشور هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیات الیوم، سرویس اطلاعات خارجی روسیه فاش کرد که مقامات کییف در حال آماده سازی برای فرار از اوکراین هستند و خانواده و دارایی خود را به خاجر از این کشور منتقل کردهاند.
در بیانیه سرویس اطلاعاتی روسیه اعلام شد: «مقامات رژیم کییف قصد دارند تا پس از فروپاشی اجتناب ناپذیر به خارج از این کشور فرار کنند، و بسیاری از نخبگان اوکراینی خانواده و داراییهای خود را به خارج از این کشور منتقل کرده اند».
در این بیانیه افزوده شد: «مقامات اوکراینی و تاجران، اجتناب ناپذیر بودن فروپای رژیم کنونی در کییف را دریافته اند و شدیدا درحال تلاش برای دریافت اخذ اقامت در کشورهای اروپایی هستند».