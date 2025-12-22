خبرگزاری کار ایران
ورود بیش از ‌۴۰ هزار مهاجر غیرقانونی به بریتانیا طی سال ۲۰۲۵

گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۲۰۲۵، با استناد به داده‌های وزارت کشور بریتانیا، بیش از ۴۰ هزار مهاجر از طریق قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۲۰۲۵، با استناد به داده‌های وزارت کشور بریتانیا، بیش از ۴۰ هزار مهاجر از طریق قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیده‌اند.

رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که تعداد مهاجرانی که تاکنون از کانال مانش عبور کرده‌اند به ۴۱ هزار و ۴۵۵ نفر رسیده است و خاطرنشان کردند که شنبه گذشته تعداد بی‌سابقه‌ای از بیش از ۸۰۰ مهاجر در یک روز وارد شدند.

این روزنامه توضیح داد که دسامبر معمولاً به دلیل هوای سرد و شرایط سخت آب و هوایی، کمترین فعالیت را برای تلاش برای عبور از کانال مانش دارد، اما ۲۰ دسامبر بیشترین تعداد ورود را از اوایل اکتبر داشته است.

 

