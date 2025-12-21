فضای دیجیتال، پاشنه آشیل جدید امنیت اسرائیل؛ انتقاد صریح از ناکارآمدی نهادهای اطلاعاتی

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری‌زبان «معاریو» با اذعان به گسترش حملات سایبری منتسب به ایران، از ضعف ساختاری نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در مقابله با این تهدید انتقاد کرد.

معاریو در گزارشی اعلام کرد که پس از هک حساب تلگرام «نفتالی بنت» نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و انتشار بخشی از محتوای آن، پیام‌های جدیدی از سوی هکرها منتشر شده که نشان‌دهنده تداوم و گسترش نفوذ سایبری است.

بر اساس این گزارش، هکرها اعلام کرده‌اند که به تلفن‌های همراه و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی شماری از وزرا، نمایندگان کنست، شخصیت‌های سیاسی و مسئولان دولتی اسرائیل دسترسی پیدا کرده‌اند. معاریو افزوده است که با توجه به شواهد موجود، احتمال نفوذ واقعی به برخی از این حساب‌ها وجود دارد و ابعاد دقیق این رخنه‌ها در روزهای آینده روشن خواهد شد.

در همین زمینه، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) اعلام کرده است که یک تبعه روس به نام «ویتالی زویاگینتسیف» را به اتهام همکاری امنیتی با ایران بازداشت کرده است. به ادعای شاباک، این فرد از اکتبر ۲۰۲۵ با فردی مرتبط با دستگاه اطلاعاتی ایران که خود را «رومان» معرفی کرده، در تماس بوده و مأموریت‌هایی از جمله تصویربرداری از زیرساخت‌ها و بنادر اسرائیل را انجام داده است.

معاریو این پرونده را سی‌وچهارمین یا حتی سی‌وپنجمین مورد کشف‌شده از فعالیت‌های اطلاعاتی مرتبط با ایران دانسته و تأکید کرده است که احتمال وجود پرونده‌های افشا نشده دیگر نیز مطرح است.

این روزنامه با توصیف اقدامات ایران به‌عنوان «جنگ تمام‌عیار در فضای دیجیتال»، نوشته است: «ایران از طریق نفوذ به تلفن‌های همراه، حساب‌های کاربری و شبکه‌های اجتماعی و همچنین تلاش برای جذب شهروندان، مقیمان و گردشگران در اسرائیل، در پی ایجاد ترس عمومی، تضعیف روحیه اجتماعی و ایجاد شکاف در وفاداری شهروندان است».

معاریو در بخش دیگری از این گزارش، به‌شدت از عملکرد نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل در حوزه امنیت سایبری انتقاد کرده و نوشته است: «تعدد نهادهای مسئول، از شاباک و سازمان ملی سایبر گرفته تا ارتش، شورای امنیت ملی و وزارت جنگ، موجب تشتت و ناکارآمدی در پاسخ به این تهدید شده است».

این روزنامه با اشاره به اینکه «دفاع واقعی تنها با حمله ممکن است»، افزوده است که اسرائیل در عرصه سایبری ابتکار عمل را در اختیار ندارد و حملات ادعایی آن علیه ایران نتوانسته توازن بازدارندگی ایجاد کند.

معاریو در پایان با لحنی هشدارآمیز تأکید کرده است که در حالی‌که حساب‌های مقام‌های ارشد اسرائیلی هدف قرار گرفته‌اند، زیرساخت‌های حیاتی در ایران بدون اختلال فعال هستند و «چراغ‌ها در تهران همچنان روشن است»؛ وضعیتی که به گفته این روزنامه، یادآور غفلت‌های امنیتی پیش از تحولات هفتم اکتبر در جبهه‌های غزه و لبنان است.

