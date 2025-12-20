تهران در کانون توجه؛ بررسی گزینههای دیپلماسی و نظامی در دیدار ترامپ-نتانیاهو
منابع دیپلماتیک غربی اعلام کردند که پرونده ایران محور دیدار پیشروی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر اسرائیل در پایان ماه جاری خواهد بود؛ نشستی که با هدف تقویت هماهنگیهای امنیتی و نظامی واشنگتن- تلآویو در مواجهه با برنامه هستهای تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، منابع دیپلماتیک غربی اعلام کردند که پرونده ایران محور اصلی دیدار پیشروی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در پایان این ماه در کاخ سفید خواهد بود. این دیدار با هدف تقویت هماهنگیهای امنیتی و نظامی تلآویو و واشنگتن در مواجهه با برنامه هستهای ایران برگزار میشود.
بر اساس این گزارشها، قرار گرفتن پرونده ایران در صدر مذاکرات ترامپ و نتانیاهو، حاکی از تلاش برای تقویت همکاریهای امنیتی و نظامی میان واشنگتن و تلآویو است. منابع غربی پیشبینی کردند که در این دیدار، گزینههای دیپلماتیک و نظامی علیه ایران و متحدان منطقهای آن بررسی خواهد شد و همچنین احتمال افزایش کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل مورد بحث قرار میگیرد.
هماهنگی میان ترامپ و نتانیاهو در خصوص ایران از فوریه ۲۰۲۵ آغاز شده است و شامل بررسی حملات احتمالی به تأسیسات هستهای ایران بوده است. به گزارش منابع، این اقدامات با هدف ایجاد یک «حمله اطلاعاتی فریبنده» برای ایران صورت گرفت تا تلآویو و واشنگتن را از یکدیگر جدا نشان دهد.
تحلیلگران هشدار میدهند که دیدار پیشرو اگرچه گامی در راستای تقویت اتحاد آمریکا و اسرائیل علیه ایران محسوب میشود، اما در صورت عدم دستیابی به توافق دیپلماتیک درباره برنامه هستهای تهران، میتواند موجب افزایش تنش و احتمال بروز بحران منطقهای شود.