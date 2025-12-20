به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع دیپلماتیک غربی اعلام کردند که پرونده ایران محور اصلی دیدار پیش‌روی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در پایان این ماه در کاخ سفید خواهد بود. این دیدار با هدف تقویت هماهنگی‌های امنیتی و نظامی تل‌آویو و واشنگتن در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش‌ها، قرار گرفتن پرونده ایران در صدر مذاکرات ترامپ و نتانیاهو، حاکی از تلاش برای تقویت همکاری‌های امنیتی و نظامی میان واشنگتن و تل‌آویو است. منابع غربی پیش‌بینی کردند که در این دیدار، گزینه‌های دیپلماتیک و نظامی علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن بررسی خواهد شد و همچنین احتمال افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل مورد بحث قرار می‌گیرد.

هماهنگی میان ترامپ و نتانیاهو در خصوص ایران از فوریه ۲۰۲۵ آغاز شده است و شامل بررسی حملات احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. به گزارش منابع، این اقدامات با هدف ایجاد یک «حمله اطلاعاتی فریبنده» برای ایران صورت گرفت تا تل‌آویو و واشنگتن را از یکدیگر جدا نشان دهد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که دیدار پیش‌رو اگرچه گامی در راستای تقویت اتحاد آمریکا و اسرائیل علیه ایران محسوب می‌شود، اما در صورت عدم دستیابی به توافق دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران، می‌تواند موجب افزایش تنش و احتمال بروز بحران منطقه‌ای شود.

انتهای پیام/