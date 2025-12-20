دولتی فراگیر باید در عراق تشکیل شود

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبداللطیف جمال رشید»، رئیس جمهور عراق، خواستار «تشکیل دولتی فراگیر که نماینده همه اقشار مردم عراق باشد و در تحکیم مسیر دولت‌سازی و تقویت ثبات نقش داشته باشد» شد.

به گزارش خبرگزاری عراق، رشید در سخنرانی خود در مراسم یادبود ترور محمد باقر حکیم گفت: «دولت بعدی باید بر اساس اصل نمایندگی عادلانه برای همه اقشار جامعه عراق باشد که تأثیر مثبتی بر روند دولت‌سازی خواهد داشت.»

رشید خاطرنشان کرد که «سالگرد شهادت سید محمد باقر حکیم مناسبت مهمی برای یادآوری مبارزه و نقش مذهبی و ملی او در مقابله با دیکتاتوری است» و تأکید کرد که «فداکاری‌های او در حافظه ملی باقی خواهد ماند.»

