به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «یاشار گولر»، وزیر دفاع ترکیه، اعلام کرد که اسرائیل و یونان در حال اعمال فشار بر ایالات متحده هستند تا مانع از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکایی به ترکیه شوند.

گولر در اظهاراتی که توسط روزنامه ترکی «استار» منتشر شد، گفت: «البته ما مشکلی در زمینه عرضه جنگنده‌های اف-۱۶ نمی‌بینیم، اما اولویت ما همچنان اف-۳۵ است. ما می‌دانیم که اسرائیل و یونان در حال اعمال فشار برای جلوگیری از تحویل این جنگنده به ترکیه هستند».

وزیردفاع ترکیه توضیح داد که آنکارا به تلاش‌های خود برای لغو تحریم‌های اعمال شده بر آن تحت قانون «کاتسا» آمریکا، در پی خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه، ادامه می‌دهد.

مقام ارشد نظامی ترکیه افزود: «ما گروه‌های کاری مختص به این پرونده داریم و وقتی این موضوع حل شود، شما را از جزئیات مطلع خواهیم کرد. ما معتقدیم که ترکیه و ایالات متحده قادر به دست‌یابی به یک توافق مشترک در مورد این مسائل هستند».

