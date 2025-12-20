به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور مدودچوک»، سیاستمدار اپوزوسیون اوکراینی گفت که اوکراینی‌ها در روسیه و دیگر کشورها باید در انتخابت این کشور شرکت کنند تا این انتخابات مشروع باشد.

وی در مقاله‌ای نوشت: «برای این که انتخاب مشروع در نظر گرفته شود، تمامی شهروندان اوکراینی که در دیگر کشورهای جهان و آنهایی که در قلمرو روسیه هستند، باید در آن شرکت کنند».

مدودچوک همچنین اشاره کرد که «ولودیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، با اعلام آمادگی برای اینکه مانع اراده آزاد شهروندان اوکراینی نشود، تمایل سیاسی خود را نشان داده است.

پوتین در پایان یک کنفرانس خبری پایان سال گفت: «ما آماده‌ایم تا تضمین امنیت شهروندان اوکراین در جریان انتخابات را در نظر بگیریم و دست‌کم حملات به عمق خاک اوکراین را در روز انتخابات، متوقف کنیم».

