عمران خان و همسرش هرکدام به ۱۷ سال زندان محکوم شدند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادگاهی در پاکستان امروز -شنبه- «عمران خان»، نخست وزیر سابق این کشور و «بی بی بشرا»، همسر وی را در پرونده فساد خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین، هرکدام را به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.

این محکومیت اخیر به مجموعه‌ای از مشکلات حقوقی نخست وزیر سابق پاکستان، که از آگوست ۲۰۲۳ پشت میله‌های زندان است و از زمان برکناری‌ از سمتش در سال ۲۰۲۲ با ده‌ها پرونده قضایی از فساد گرفته تا افشای اسرار دولتی مواجه است، اضافه می‌شود.

عمران خان ارتکاب هرگونه تخلف در تمام این پرونده‌ها را رد کرده و حزب وی این اتهامات را با انگیزه سیاسی می‌داند.

