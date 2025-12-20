خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع محلی سوری خبر دادند؛

پرواز هواپیماهای ناشناس در آسمان دمشق

پرواز هواپیماهای ناشناس در آسمان دمشق
کد خبر : 1729974
لینک کوتاه کپی شد.

منابع محلی سوری گزارش دادند که بامداد امروز -شنبه- هواپیماهای ناشناس در آسمان دمشق، به پرواز درآمدند.

به گزارش ایلنا، منابع محلی سوری گزارش دادند که بامداد امروز -شنبه- هواپیماهای ناشناس در آسمان دمشق، به پرواز درآمدند.

منابع سوری همچنین از شلیک منور در اطراف کوه «العموری» در شرق حمص و ادامه پرواز هواپیماهای جنگی و شناسایی بر فراز مناطق شرقی این استان خبر دادند.

منابع محلی اعلام کردند که افراد ناشناس همزمان با حملات هوایی آمریکا، اقدام به نوشتن شعارهایی در حمایت از گروه تروریستی داعش در شهرک «عنجاره» در حومه غربی حلب کرده‌اند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از آغاز عملیاتی گسترده علیه مواضع داعش خبر داده و اعلام کرده است که این عملیات رأس ساعت چهار بعدازظهر جمعه به وقت شرق آمریکا آغاز شده است.

بنا بر اعلام سنتکام، این حملات به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا انجام شده و بیش از ۷۰ هدف متعلق به داعش در سوریه را مورد اصابت قرار داده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری