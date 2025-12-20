پرواز هواپیماهای ناشناس در آسمان دمشق

به گزارش ایلنا، منابع محلی سوری گزارش دادند که بامداد امروز -شنبه- هواپیماهای ناشناس در آسمان دمشق، به پرواز درآمدند.

منابع سوری همچنین از شلیک منور در اطراف کوه «العموری» در شرق حمص و ادامه پرواز هواپیماهای جنگی و شناسایی بر فراز مناطق شرقی این استان خبر دادند.

منابع محلی اعلام کردند که افراد ناشناس همزمان با حملات هوایی آمریکا، اقدام به نوشتن شعارهایی در حمایت از گروه تروریستی داعش در شهرک «عنجاره» در حومه غربی حلب کرده‌اند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از آغاز عملیاتی گسترده علیه مواضع داعش خبر داده و اعلام کرده است که این عملیات رأس ساعت چهار بعدازظهر جمعه به وقت شرق آمریکا آغاز شده است.

بنا بر اعلام سنتکام، این حملات به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا انجام شده و بیش از ۷۰ هدف متعلق به داعش در سوریه را مورد اصابت قرار داده است.

