حمله پهپادی اوکراین به نفتکش روسیه در آب‌های مدیترانه

سرویس امنیتی اوکراین برای نخستین بار با پهپاد، نفتکش «قندیل» متعلق به «ناوگان ارواح» روسیه را در دریای مدیترانه هدف قرار داد. این نفتکش پیش‌تر برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شد.

به گزارش ایلنا، یک منبع در سرویس امنیتی اوکراین، امروز- جمعه- به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که کی‌یف برای نخستین بار از پهپادها برای هدف قرار دادن یک نفتکش متعلق به آنچه «ناوگان ارواح» روسیه نامیده می‌شود، در دریای مدیترانه استفاده کرده است.

این منبع افزود: سرویس امنیتی اوکراین با پهپاد، نفتکش متعلق به ناوگان ارواح روسیه به نام «قندیل» را هدف قرار داد.

بر اساس گزارش‌ها، روسیه از این نفتکش برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تأمین مالی جنگ خود علیه اوکراین استفاده می‌کرد.

«ناوگان ارواح» روسیه به مجموعه‌ای از کشتی‌ها گفته می‌شود که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند تا تحریم‌های غربی علیه روسیه پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ را دور بزنند. این کشتی‌ها عمدتا برای انتقال نفت و گاز به بازارهای خارجی به کار می‌روند و پرداخت‌ها به گونه‌ای انجام می‌شود که از محدودیت‌های بین‌المللی فرار کند.

این حمله اوکراین در حالی رخ داد که روسیه تلاش می‌کند ظرفیت‌های تأمین مالی خود را با وجود تحریم‌ها تقویت کند و در عین حال، اوکراین قصد دارد منابع جنگی روسیه را مختل کرده و توانایی مسکو برای دور زدن تحریم‌ها را کاهش دهد.

اوکراین قبلا مدعی حملاتی به کشتی‌های باری روسیه در دریای سیاه با هدف مختل کردن صادرات نفت مسکو شده بود.

