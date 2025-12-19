استقرار «اورشنیک» در بلاروس، پیام راهبردی روسیه به اروپا و ناتو

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، روز پنج‌شنبه از استقرار سامانه موشکی جدید روسیه با برد متوسط به نام «اورشنیک» خبر داد؛ موشک‌هایی که قادر به پرواز با سرعت مافوق صوت و حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند.

لوکاشنکو اعلام کرد که نیروهای بلاروس این سامانه را روز چهارشنبه تحویل گرفته‌اند و به زودی «وضعیت آماده‌باش رزمی» خود را آغاز خواهند کرد. وی افزود: «موقعیت‌های اولیه برای استقرار سامانه‌های اوریشنیک آماده شده است.»

این خبر اندکی پس از استفاده روسیه از این سامانه برای نخستین بار در عملیات‌های رزمی علیه اوکراین منتشر شد و نگرانی‌های بین‌المللی درباره افزایش تنش‌های نظامی در اروپای شرقی را تشدید کرده است.

سامانه «اوریشنیک» اواخر سال ۲۰۲۴ رونمایی شد و بر اساس طراحی موشک روسی RS-26 روبیز طراحی شده است، با قابلیت رسیدن به سرعتی تا ۱۰ ماخ.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اخیرا با اعلام اینکه سامانه موشکی «اورشنیک» تا پایان سال وارد «خدمت رزمی» خواهد شد، تأکید کرد که روسیه به تولید گسترده این موشک‌ها ادامه خواهد داد.

پوتین در جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد وزارت دفاع افزود: «نیروهای روسیه تمریناتی را با همکاری متحدان و شرکای خارجی برگزار می‌کنند تا تجربه‌های به دست آمده در جریان عملیات ویژه نظامی را منتقل کنند.»

این در حالی است که روسیه همزمان به توسعه موشک کروز استراتژیک هسته‌ای «بوریوستنیک» و وسیله زیرآبی بدون سرنشین «پوسایدون» نیز ادامه می‌دهد. پوتین اعلام کرده است که این سامانه‌ها با موفقیت آزمایش شده و برد عملی آنها نامحدود است، موضوعی که نشان‌دهنده ادامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای و فناوری‌های رزمی پیشرفته توسط مسکو برای حفظ برتری استراتژیک این کشور است.

با وجود این تحولات نظامی، روسیه همچنان هرگونه قصد حمله به اروپا یا ناتو را رد می‌کند و غرب را به تلاش برای تشدید تنش متهم می‌سازد. مقامات کرملین هرگونه اتهام علیه روسیه را «هیجان‌زده» و «دروغ» توصیف کرده‌اند.

پوتین نیز در این باره گفته است: «با بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای، این سامانه‌ها برای مدت طولانی منحصر به فرد خواهند بود و توازن استراتژیک، امنیت و جایگاه جهانی روسیه را برای دهه‌ها تضمین می‌کنند. ما به کار روی این سامانه‌ها ادامه می‌دهیم، آنها را بهبود و توسعه خواهیم داد و در عین حال هم‌اکنون نیز عملیاتی هستند.»

اعلام آمادگی سامانه «اورشنیک» توسط لوکاشنکو، نشان‌دهنده افزایش وابستگی نظامی میان روسیه و متحدانش در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی است و پرسش‌هایی درباره توان این سلاح‌ها در تغییر معادلات بازدارندگی استراتژیک در منطقه به وجود آورده است.

با ادامه توسعه سامانه‌های هسته‌ای مافوق صوت توسط مسکو و افزایش همکاری‌های نظامی با بلاروس، مسئله اصلی این است که جامعه بین‌المللی تا چه حد قادر خواهد بود از تشدید تنش جلوگیری کرده و محدودیت‌هایی بر استفاده از این سلاح‌ها در مناقشات منطقه‌ای اعمال کند، در حالی که هشدارها حاکی از آن است که هر اقدام نظامی اشتباه می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای امنیت جهانی داشته باشد.

