خبرگزاری کار ایران
English العربیه
فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر استقرار راکتور هسته‌ای در ماه

آمریکا بناست راکتور هسته‌ای در ماه مستقر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، آمریکا بناست راکتور هسته‌ای در ماه مستقر کند. 

فرمان اجرایی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا  با عنوان «تضمین سلطه آمریکا در فضا»، شامل استقرار یک راکتور هسته‌ای در ماه تا سال ۲۰۳۰ است.

طبق این سند، راکتورهای دیگری نیز برای استقرار در مدار پایین زمین برنامه‌ریزی شده‌اند.

انتظار می‌رود فضانوردان آمریکایی در سال ۲۰۲۸ بر روی ماه فرود بیایند و اولین پایگاه قمری دو سال بعد تأسیس خواهد شد.

برنامه قمری آمریکا به عنوان گامی به سوی ماموریت‌های آینده به مریخ در نظر گرفته می‌شود.

این فرمان اجرایی نشان می‌دهد که واشنگتن قصد دارد اقتصاد قمری را توسعه دهد و تهدیدات فضایی، از جمله استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا را شناسایی و خنثی کند.

