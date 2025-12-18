سنای آمریکا بودجه نظامی ۹۰۱ میلیارد دلاری را تصویب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تلگراف، سنای آمریکا، لایحه‌ای به ارزش ۹۰۱ میلیارد دلار را برای تعیین سیاست‌های وزارت دفاع (پنتاگون) به تصویب رساند و بدین ترتیب بخش اصلی این قانون برای امضا به کاخ سفید ارسال شد.

کاخ سفید اعلام کرده است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا این لایحه را به قانون تبدیل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، «قانون مجوز دفاع ملی» برای سال مالی ۲۰۲۶، حاصل سازش میان دو نسخه جداگانه‌ای است که پیش‌تر در مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسیده بود. این قانون، رکوردی تازه در هزینه‌های سالانه نظامی آمریکا ثبت کرده و مجوز اختصاص ۹۰۱ میلیارد دلار بودجه دفاعی را صادر می‌کند.

این بودجه‌ شامل افزایش چهار درصدی حقوق نظامیان، خرید تجهیزات نظامی و تقویت توان رقابتی آمریکا در برابر چین و روسیه به عنوان رقبای اصلی خود است.

این لایحه در سنا با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف و با حمایت گسترده هر دو حزب تصویب شد. مجلس نمایندگان آمریکا نیز هفته گذشته آن را تأیید کرده بود.

با وجود اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس، مفاد «قانون مجوز دفاع ملی» در سال جاری، تنها به‌طور محدود به تقویت امنیت اروپا می‌پردازد؛ موضوعی که به‌عنوان نوعی نادیده‌گرفتن مواضع ترامپ تلقی می‌شود. این در حالی است که ترامپ پیش‌تر راهبرد امنیت ملی جدیدی منتشر کرده بود که از سوی برخی ناظران، همسو با روسیه و همراه با بازنگری در روابط آمریکا و اروپا ارزیابی شده است.

بر اساس این قانون، ۸۰۰ میلیون دلار کمک امنیتی در قالب ۴۰۰ میلیون دلار در هر یک از دو سال آینده و در چارچوب «ابتکار کمک امنیتی به اوکراین» که از طریق آن، شرکت‌های آمریکایی برای تأمین تسلیحات ارتش اوکراین تأمین مالی می‌شوند، اختصاص خواهد یافت. همچنین، «ابتکار امنیتی بالتیک» نیز مجوز گرفته و ۱۷۵ میلیون دلار برای حمایت از توان دفاعی لتونی، لیتوانی و استونی اختصاص یافته است.

«قانون مجوز دفاع ملی» همچنین توان وزارت دفاع آمریکا برای کاهش تعداد نیروهای این کشور در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر را محدود می‌کند و مانع از آن می‌شود که فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا از عنوان «فرمانده عالی ناتو» کناره‌گیری کند.

در عین حال، این قانون شامل بودجه‌ای برای تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» نیست؛ موضوعی که ترامپ خواستار آن است، اما اجرای آن بدون تصویب کنگره امکان‌پذیر نخواهد بود.

