به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه، اظهار داشت که اروپا به دنبال تضعیف تلاش‌های سازنده دولت ‌‌آمریکا‌ برای دستیابی به توافق در اوکراین است.

لاوروف ‌در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای ایرانی خود گفت گفت که تلاش‌های اروپا برای تضعیف تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح‌آمیز در اوکراین آشکار است و اروپا به وضوح در تلاش است تا روندهای سازنده دولت آمریکا را تضعیف کند.

لاوروف توضیح داد که هدف رهبران اروپای غربی متقاعد کردن «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای اتخاذ رویکرد اروپایی در قبال مسئله اوکراین و عدم پایان دادن به جنگ است.

وی افزود: « باید برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نامشروع متحد شویم.»

