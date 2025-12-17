خبرگزاری کار ایران
English العربیه
پولیتیکو گزارش داد:

خیز مجدد اتحادیه اروپا برای بهره‌مندی از دارایی‌های مسدودشده روسیه

یک رسانه آمریکایی از احتمال استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدودشده روسیه بدون تایید بلژیک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک رسانه آمریکایی از احتمال استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدودشده روسیه بدون تایید بلژیک خبر داد. 

به گزارش پولیتیکو، اتحادیه اروپا ممکن است بدون تأیید بلژیک تصمیم بگیرد از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده کند.

به گفته این روزنامه، طرح کمیسیون اروپا برای مصادره دارایی‌های روسیه هنوز با مخالفت کشوری که اکثریت آنها را در اختیار دارد، مواجه است.

پولیتیکو گزارش داد که قرار است سفرای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در آخرین تلاش برای حل و فصل هرچه بیشتر جزئیات قبل از گردهمایی رهبران در اجلاس بروکسل در روز پنجشنبه، دوباره تشکیل جلسه دهند.

 

