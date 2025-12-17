دونالد ترامپ:
ویتکاف فرد مناسبی برای نهایی کردن توافق پایان جنگ اوکراین است
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با ابراز خوشبینی نسبت به روند مذاکرات مربوط به بحران اوکراین، اعلام کرد که دستیابی به یک توافق برای پایان دادن به این جنگ «بسیار نزدیک» است و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا را فرد مناسبی برای نهاییسازی این توافق دانست.
ترامپ همچنین گفت: «استیو ویتکاف در ابتدا شناخت چندانی از جغرافیا، رودخانهها و مرزهای روسیه و دیگر مناطق نداشت، اما من خیلی زود متوجه شدم که وی فرد مناسبی برای به نتیجه رساندن این توافق است».
وی افزود: «افراد بسیار خوبی در اطراف من هستند که توانایی نهایی کردن توافقها را دارند، اما بعضی از آنها پیش از رسیدن به توافق، جهان را به آستانه جنگ جهانی سوم میکشانند؛ چیزی که ما بهدنبال آن نیستیم. همه ویتکاف را دوست دارند، وی مذاکرهکنندهای عالی است و مهمتر از آن، مورد پذیرش همه طرفهاست».
ترامپ با تأکید بر پیشرفت مذاکرات گفت: «فکر میکنم بسیار به توافق در موضوع اوکراین نزدیک شدهایم. باید دید روند کار چگونه پیش میرود«.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین اظهار داشت: «همیشه فکر میکردم آسانترین جنگ برای حلوفصل، جنگ روسیه و اوکراین باشد، چرا که رابطه خوبی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه دارم. این جنگ اگر من رئیسجمهور بودم هرگز رخ نمیداد؛ در طول چهار سال ریاستجمهوریام هم اتفاق نیفتاد. پوتین این را میدانست. اما ویتکاف در این مسیر عملکرد بسیار خوبی داشته است».
ترامپ پیشتر نیز اعلام کرده بود که مذاکرات برای حلوفصل بحران اوکراین بهخوبی پیش میرود و پایان جنگ بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار دارد.
وی همچنین از انجام گفتوگوهای «سازنده» با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین، و شماری از رهبران اروپایی درباره روند حل و فصل این بحران خبر داد.