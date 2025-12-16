خبرگزاری کار ایران
وزارت خارجه یمن:

رویکرد خصمانه در قبال ونزوئلا، نمونه‌ای روشن از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا است

وزارت خارجه دولت یمن مستقر در صنعا با صدور بیانیه‌ای، اقدام‌های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا را به‌شدت محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک در سیاست‌های خصمانه واشنگتن دانست.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه دولت یمن مستقر در صنعا با صدور بیانیه‌ای، اقدام‌های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا را به‌شدت محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک در سیاست‌های خصمانه واشنگتن دانست.

در این بیانیه آمده است که رویکرد تهاجمی آمریکا، از جمله بستن حریم هوایی، توقیف غیرقانونی یک نفتکش ونزوئلا و تهدیدهای نظامی، نه‌تنها ثبات منطقه کارائیب را به‌طور جدی تهدید می‌کند، بلکه امنیت و صلح بین‌المللی را نیز تضعیف خواهد کرد. 

وزارت خارجه یمن تأکید کرد که اقدام‌های آمریکا علیه ونزوئلا نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و نمونه‌ای روشن از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه‌ای است که حاکمیت کشورها را هدف قرار می‌دهد.

دولت یمن در ادامه این بیانیه، ضمن محکوم کردن استمرار فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی واشنگتن علیه کاراکاس، خواستار توقف فوری این اقدام‌ها و احترام به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود شد و اعلام کرد که چنین رفتارهایی تنها به تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد.

