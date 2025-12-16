به گزارش ایلنا، وزارت خارجه دولت یمن مستقر در صنعا با صدور بیانیه‌ای، اقدام‌های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا را به‌شدت محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک در سیاست‌های خصمانه واشنگتن دانست.

در این بیانیه آمده است که رویکرد تهاجمی آمریکا، از جمله بستن حریم هوایی، توقیف غیرقانونی یک نفتکش ونزوئلا و تهدیدهای نظامی، نه‌تنها ثبات منطقه کارائیب را به‌طور جدی تهدید می‌کند، بلکه امنیت و صلح بین‌المللی را نیز تضعیف خواهد کرد.

وزارت خارجه یمن تأکید کرد که اقدام‌های آمریکا علیه ونزوئلا نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و نمونه‌ای روشن از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه‌ای است که حاکمیت کشورها را هدف قرار می‌دهد.

دولت یمن در ادامه این بیانیه، ضمن محکوم کردن استمرار فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی واشنگتن علیه کاراکاس، خواستار توقف فوری این اقدام‌ها و احترام به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود شد و اعلام کرد که چنین رفتارهایی تنها به تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد.

