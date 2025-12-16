سفیر روسیه در برلین:
آلمان به سرعت برای نزاع تمام عیار با روسیه آماده میشود
سفیر روسیه در آلمان گفت که برلین به سرعت در حال آماده شدن برای درگیری همه جانبه با روسیه است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی نچایف»، سفیر روسیه در آلمان، در مصاحبهای با پورتال خبری آلمانی «آپولوت» گفت که برلین در حالیکه دولت این کشور برای یک درگیری نظامی تمامعیار با روسیه آماده میشود، تصمیم گرفته است که چهارچوبهای منحصر به فرد تعامل دوجانبه با مسکو را از بین ببرد.
سفیر مسکو در آلمان اشاره کرد: «این به اصطلاح تغییر دوران، منجر به پایان گفتوگوی سیاسی، تحریک روسهراسی سنتی، اعمال صدها هزار تحریم نامشروع ضد روسی و تدوین برنامههایی برای تحمیل شکست استراتژیک به کشور ما، از جمله در میدان نبرد، شده است».
دیپلمات روس با بیان اینکه دولت جدید آلمان در حال سرعت بخشیدن به آمادهسازیها برای یک درگیری نظامی تمامعیار با روسیه است، تاکید کرد: «چنین اقداماتی بسیار خطرناک و بیسابقه هستند».