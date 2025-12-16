عربستان ۴ نفر را اعدام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مقامات عربستانی ۴ نفر را به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر، در مکه و جازان اعدام کردند.

وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند عربستانی که یک شهروند سودانی را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود و دو شهروند عربستانی که با برنامه ریزی قبلی یک شهروند دیگر عربستانی را به قتل رسانده و با قصد تعرض به خانواده و اموال او به زور وارد منزلش شده بودند، روز دوشنبه در منطقه مکه مکرمه اعدام شدند.

همچنین فردی با تابعیت اتیوپیایی که اقدام به قاچاق ماده مخدر حشیش کرده بود روز دوشنبه در منطقه جازان اعدام شد. طبق بیانیه‌های رسمی که دولت عربستان منتشر کرده است، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون ۳۴۱ نفر در این کشور اعدام شده‌اند که یک رکورد محسوب می‌شود. رکورد قبلی با اعدام ۳۳۸ نفر در سال ۲۰۲۴ ثبت شده بود.

۲۳۳ نفر از اعدام شدگان در سال ۲۰۲۵ یعنی بیش از دوسوم اعدام شدگان در این سال، در ارتباط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

انتهای پیام/