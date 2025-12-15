به گزارش ایلنا، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، اعلام کرد که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین به توافق رسیده‌اند.

وی تأکید کرد که این تضمین‌ها «مشابه ماده پنجم پیمان ناتو» خواهد بود.

مرتس در یک نشست خبری گفت: «این واقعاً توافقی گسترده و دارای محتوای عمیق است؛ توافقی که پیش از این سابقه نداشته است. هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها به‌طور مشترک آماده‌اند تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه دهند».

وی افزود: «ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در این چارچوب به ماده پنجم پیمان ناتو اشاره کرده است؛ ماده‌ای که تصریح می‌کند حمله به یک عضو، حمله به کل ائتلاف تلقی می‌شود. بنابراین، صحبت از تضمین‌های امنیتی مشابه برای اوکراین است».

صدراعظم آلمان همچنین تأکید کرد که طرف آمریکایی «در سطح سیاسی متعهد شده و در آینده نیز به‌صورت حقوقی این تعهدات را تثبیت خواهد کرد».

وی افزود که این موضوع نشان‌دهنده پایبندی واشنگتن به ارائه تضمین‌های امنیتی بلندمدت به اوکراین، هم در بعد سیاسی و هم در بعد حقوقی است.

