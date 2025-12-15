خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدراعظم آلمان خبر داد؛

توافق آمریکا و اروپا بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین

توافق آمریکا و اروپا بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین
کد خبر : 1728265
لینک کوتاه کپی شد.

صدراعظم آلمان، اعلام کرد که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین به توافق رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، اعلام کرد که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین به توافق رسیده‌اند.

وی تأکید کرد که این تضمین‌ها «مشابه ماده پنجم پیمان ناتو» خواهد بود.

مرتس در یک نشست خبری گفت: «این واقعاً توافقی گسترده و دارای محتوای عمیق است؛ توافقی که پیش از این سابقه نداشته است. هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها به‌طور مشترک آماده‌اند تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه دهند».

وی افزود: «ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در این چارچوب به ماده پنجم پیمان ناتو اشاره کرده است؛ ماده‌ای که تصریح می‌کند حمله به یک عضو، حمله به کل ائتلاف تلقی می‌شود. بنابراین، صحبت از تضمین‌های امنیتی مشابه برای اوکراین است».

صدراعظم آلمان همچنین تأکید کرد که طرف آمریکایی «در سطح سیاسی متعهد شده و در آینده نیز به‌صورت حقوقی این تعهدات را تثبیت خواهد کرد».

وی افزود که این موضوع نشان‌دهنده پایبندی واشنگتن به ارائه تضمین‌های امنیتی بلندمدت به اوکراین، هم در بعد سیاسی و هم در بعد حقوقی است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری