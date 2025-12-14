واکنش نتانیاهو به حادثه تیراندازی استرالیا
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به حمله به جشن یهودیان در استرالیا که منجر به کشته شدن دهها تن شد واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تیراندازی به اجتماع یهودیان در جریان جشن «حنوکا» در سیدنی استرالیا را وحشتناک دانست.
نتانیاهو گفت: «آنچه در استرالیا اتفاق افتاد وحشتناک است و تعداد کشتهها رو به افزایش است».
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن یهودستیزانه خواندن این حمله، اظهار داشت: «تنها راه شکست دادن یهودستیزی، مقابله با آن است، همانطور که در اسرائیل انجام میدهیم.ما به مبارزه ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که یهودستیزی ما را متوقف کند».