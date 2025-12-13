صلح با افغانستان شکننده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، پاکستان از شکننده بودن صلح با افغانستان خبر داد‌.

«شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، در جریان مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، گفت: «ما از کشورهای برادرمان - قطر، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران - به خاطر تعهد واقعی و تلاش‌هایشان برای آتش‌بس دائمی که همچنان بسیار شکننده است، صمیمانه تشکر می‌کنیم.»

نخست وزیر پاکستان همچنین نسبت به «تهدید تروریستی از جانب افغانستان» هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواست تا طالبان را برای انجام تعهدات خود در مبارزه با تروریسم تحت فشار قرار دهند.

وی افزود که صلح با افغانستان برقرار اما شکننده است.

انتهای پیام/