مقام روس:
اروپا و ناتو، جنگ جهانی سوم را به صلح ترجیح میدهند
رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، گفت که بوروکراتهای ناتو، اتحادیه اروپا و بریتانیا ترجیح میدهند جنگ جهانی سوم را آغاز کنند تا اینکه به آمریکا اجازه دهند در اوکراین به صلح دست یابد.
وی اظهار داشت که «مارک روته»، دبیرکل ناتو، در حال دامن زدن به تنشها و تضعیف مذاکرات صلح در اوکراین است و مجارستان، به عنوان عضوی از این اتحاد، اظهارات او در مورد لزوم آمادگی برای جنگ با روسیه را رد میکند.
دمیتریف، که همچنین به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی فعالیت میکند، گفت: «بوروکراتهای ناتو، اتحادیه اروپا و بریتانیا تلاشهای زیادی برای تضعیف طرح صلح رئیس جمهور ترامپ انجام میدهند. آنها ترجیح میدهند جنگ جهانی سوم را آغاز کنند تا اینکه به رئیس جمهور ترامپ اجازه دهند در اوکراین به صلح دست یابد.»