هشدار یونیسف نسبت به افزایش خطر شیوع بیماری در میان کودکان در نوار غزه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یونیسف نسبت به افزایش خطر شیوع بیماری در میان کودکان در نوار غزه هشدار داد.

یونیسف طی بیانیه‌ای با توجه به شرایط سخت آب و هوایی بر لزوم تشدید ارسال کمک‌های بشردوستانه، به ویژه پوشاک و چادر، تأکید کرد.

این بیانیه تأکید کرد که با ادامه طوفان و تأخیر در رسیدن کمک‌های ضروری، وضعیت فعلی به طور فزاینده‌ای امنیت کودکان را تهدید می‌کند.

