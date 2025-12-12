خبرگزاری کار ایران
حمله به یک کشتی ترکیه در بندر اودسا

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع اوکراینی امروز -جمعه- اعلام کردند که یک کشتی تحت مالکیت ترکیه در بندر اودسا هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفته است.

این حمله ساعاتی پس از آن صورت گرفت که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه، در گفت‌وگوی تلفنی با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود، نگرانی آنکارا درباره تداوم حملات به زیرساخت‌های بندری اوکراین را مطرح کرده بود.

«اولکسی کولبا» وزیر بازسازی اوکراین، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «روسیه یک حمله موشکی به زیرساخت‌های غیرنظامی بندری در اودسا انجام داد که طی آن یک فرابر متعلق به ترکیه آسیب دید».

 به گفته وی، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

شرکت دریایی «چنک شیپینگ» ترکیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتی این شرکت که «در مسیر کاراسو–اودسا حرکت می‌کرد و حامل محموله میوه، سبزیجات و اقلام غذایی بوده، ساعت ۱۶ به وقت محلی و اندکی پس از پهلوگیری در بندر چورنومورسک هدف حمله هوایی قرار گرفته است».

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این کشتی با بدنه آبی‌وسفید در حال سوختن بوده است.

بر اساس اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت این شرکت، این فرابر ۱۸۵ متر طول داشته و با پرچم پاناما تردد می‌کرده است.

