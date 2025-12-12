دونالد ترامپ:
تایلند و کامبوج بر سر آتشبس توافق کردند
به گزارش ایلنا به نقل از سیبیاس، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که رهبران تایلند و کامبوج بار دیگر توافق کردهاند از شامگاه جمعه درگیریها در مرز مشترک را متوقف کنند.
ترامپ در پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «امروز صبح گفتوگوی بسیار خوبی با آنوتین چارنویرکول، نخستوزیر تایلند و هون مانت، نخستوزیر کامبوج درباره از سرگیری بسیار تأسفبار جنگ طولانیمدتشان داشتم. آنها موافقت کردهاند که از امشب هرگونه تیراندازی را متوقف کنند و به توافق صلح اولیهای که با من و با کمک انور ابراهیم، نخستوزیر بزرگ مالزی به آن دست یافته بودند، بازگردند».
وی افزود: «هر دو کشور آماده صلح و ادامه تجارت با آمریکا هستند».
بر اساس این گزارش، چندین روز درگیری مرزی مرگبار که به تخلیه هزاران غیرنظامی انجامید، آتشبسی که دولت ترامپ اوایل سال جاری برای آن فشار آورده بود را با تهدید مواجه کرده است. آتشبس ماه جولای با میانجیگری مالزی برقرار شد و ترامپ نیز در نشست نهاییسازی آن که در ماه اکتبر در این کشور برگزار شد، حضور داشت.