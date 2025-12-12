خبرگزاری کار ایران
تحرکات نظامی ترکیه در سوریه؛ علت چیست؟

ارتش ترکیه تحرکات نظامی خود را در سوریه آغاز کرده و هشدار داده در صورت عدم پایبندی قسد به توافقات، گزینه نظامی فعال خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان ترکیه، ارتش ترکیه تحرکات نظامی خود را در سوریه آغاز کرده است.

این رسانه ترکیه گزارش داد که وضعیت در سوریه حساس است، زیرا مهلت مشخص‌شده برای اجرای توافقات با نیروهای دمکراتیک سوریه (قسد) در حال پایان است و آنکارا بر اجرای خواسته‌ها و خواسته‌های خود تأکید دارد.

ترکیه مدت‌هاست که از قسد — که بخش عمده آن را یگان‌های مدافع خلق (YPG) تشکیل می‌دهند — به عنوان یک گروه «تروریستی» مرتبط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) یاد می‌کند و خواستار ادغام آن در ارتش ملی سوریه یا انحلال ساختار نظامی‌اش شده است.

طبق گزارش‌ها، نظامیان ترکیه همراه با ارتش سوریه ممکن است در صورت عدم پایبندی قسد به توافقات ادغام و پایان یافتن مهلت تعیین‌شده در شمال و شرق سوریه وارد عملیات شوند، زیرا ترکیه اعلام کرده که گزینه نظامی نیز روی میز است.

این تحرکات در حالی انجام می‌شود که آنکارا همچنان بر «یک دولت، یک ارتش» در سوریه تأکید دارد و نسبت به ادامه فعالیت‌های شبه‌نظامیان قسد ابراز نگرانی کرده است.

 

