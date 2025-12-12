اوکراین از عملیات علیه دو کشتی روسیه در دریای خزر خبر داد
یک روز پس از حمله پهپادی اوکراین به زیرساخت انرژی روسیه، این کشور از هدف قرار دادن دو کشتی نظامی روسیه در دریای خزر خبر داد؛ اقدامی که میتواند معادلات دریایی را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروهای عملیات ویژه اوکراین، امروز- جمعه- اعلام کردند که با همکاری آنچه یک جنبش مقاومت محلی توصیف کردهاند، عملیاتی را برای هدف قرار دادن دو کشتی روسی حامل سلاح و تجهیزات نظامی در دریای خزر اجرا کردهاند.
نیروهای عملیات ویژه اوکراین زمان انجام حمله را مشخص نکردهاند.
یک مقام اوکراینی روز پنجشنبه گفته بود که پهپادهای اوکراینی برای نخستینبار یک سکوی نفتی روسیه را در دریای خزر هدف قرار دادند که این امر منجر به مختل شدن استخراج نفت و گاز از حدود ۲۰ چاه شده است.
بیانیه نیروهای عملیات ویژه اوکراین در تلگرام توضیحی درباره نحوه اصابت به دو کشتی یا میزان خسارات ارائه نکرده است.
این نیروها اعلام کردند که کشتیها در نزدیکی ساحل جمهوری کالمیکیا در روسیه هدف قرار گرفتهاند.