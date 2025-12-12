نقاب مبارزه با مواد مخدر افتاد؛ هدف آمریکا نفت ما است

به گزارش ایلنا، »نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن، تأکید کرد که هدف واقعی آمریکا «نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بلکه سرقت نفت ونزوئلا» است.

مادورو در سخنانی گفت: «نقاب آن‌ها افتاد. موضوع مواد مخدر نیست؛ مسأله نفت است که می‌خواهند آن را بدزدند».

وی با اشاره به منابع گستردۀ کشورش افزود: «امپریالیسم قصد دارد نفت، آسفالت و گاز ونزوئلا را تصاحب کند، اما ما می‌گوییم: ای دزد، از اینجا دور شو».

رئیس‌جمهوری ونزوئلا ضمن تأکید بر دفاع از استقلال و منابع ملی، گفت که ملت ونزوئلا «هرگز تسلیم نخواهد شد» و آن را «ملتی شجاع، خلاق و پیشرو» توصیف کرد.

وی همچنین شعار داد: «نه به جنگ برای نفت؛ نه به خون‌ریزی برای نفت».

این اظهارات پس از سخنان اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد که اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی «یک نفتکش بسیار بزرگ» متعلق به ونزوئلا را در سواحل این کشور توقیف کرده‌اند.

انتهای پیام/