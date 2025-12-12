خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادورو:

نقاب مبارزه با مواد مخدر افتاد؛ هدف آمریکا نفت ما است

نقاب مبارزه با مواد مخدر افتاد؛ هدف آمریکا نفت ما است
کد خبر : 1726350
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن، تأکید کرد که هدف واقعی آمریکا «نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بلکه سرقت نفت ونزوئلا» است.

به گزارش ایلنا، »نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن، تأکید کرد که هدف واقعی  آمریکا «نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بلکه سرقت نفت ونزوئلا» است.

مادورو در سخنانی گفت: «نقاب آن‌ها افتاد. موضوع مواد مخدر نیست؛ مسأله نفت است که می‌خواهند آن را بدزدند».

وی با اشاره به منابع گستردۀ کشورش افزود: «امپریالیسم قصد دارد نفت، آسفالت و گاز ونزوئلا را تصاحب کند، اما ما می‌گوییم: ای دزد، از اینجا دور شو».

رئیس‌جمهوری ونزوئلا ضمن تأکید بر دفاع از استقلال و منابع ملی، گفت که ملت ونزوئلا «هرگز تسلیم نخواهد شد» و آن را «ملتی شجاع، خلاق و پیشرو» توصیف کرد.

وی همچنین شعار داد: «نه به جنگ برای نفت؛ نه به خون‌ریزی برای نفت».

این اظهارات پس از سخنان اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد که اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی «یک نفتکش بسیار بزرگ» متعلق به ونزوئلا را در سواحل این کشور توقیف کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری