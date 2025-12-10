خبرگزاری کار ایران
آمادگی روسیه برای کمک به توسعه برنامه هسته‌ای اندونزی

رئیس جمهور روسیه آمادگی این کشور بر مشارکت در توسعه برنامه هسته‌ای اندونزی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، آمادگی روسیه را برای مشارکت در توسعه برنامه انرژی هسته‌ای اندونزی، در صورت تصمیم جاکارتا برای ادامه آن، ابراز کرد.

پوتین این اظهارات را در جریان دیدار با «پرابووو سوبیانتو»، رئیس جمهور اندونزی در مسکو بیان کرد.

هر دو طرف در این دیدار بر استحکام روابط دوجانبه و لزوم افزایش همکاری در حوزه‌های استراتژیک تاکید کردند.

پوتین به همتای اندونزیایی خود گفت: «اگر امکان بهره‌مندی از متخصصان ما را می‌بینید، ما همیشه در خدمت شما هستیم».

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که روسیه و اندونزی روابط خوبی در بخش انرژی، از جمله انرژی هسته‌ای، دارند.

