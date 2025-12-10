خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوتین با رئیس جمهور اندونزی در کرملین دیدار کرد

پوتین با رئیس جمهور اندونزی در کرملین دیدار کرد
کد خبر : 1725732
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور روسیه با همتای اندونزیایی خود در کاخ کرملین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز -چهارشنبه-درحال دیدار با «پرابوو سوبیانتو»، رئیس جمهور اندونزی، که هم اکنون  در جریان یک سفر کاری در مسکو، پایتخت روسیه، حضور دارد، در کاخ کرملین است.

دفتر رسانه‌ای کرملین پیش از این اعلام کرده بود که قرار است دو رهبر درباره مسائل مربوط به توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک روسیه و اندونزی و همچنین مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای کنونی گفت‌وگو کنند.

بر اساس گزارش‌ها تعدای دیگر از مقامات ارشد روسیه از جمله «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، «دنیس مانتوروف»، معاون اول نخست وزیر، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور دیگر مقامات قرار در این دیدار شرکت دارند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری