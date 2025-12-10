پوتین با رئیس جمهور اندونزی در کرملین دیدار کرد
رئیس جمهور روسیه با همتای اندونزیایی خود در کاخ کرملین دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز -چهارشنبه-درحال دیدار با «پرابوو سوبیانتو»، رئیس جمهور اندونزی، که هم اکنون در جریان یک سفر کاری در مسکو، پایتخت روسیه، حضور دارد، در کاخ کرملین است.
دفتر رسانهای کرملین پیش از این اعلام کرده بود که قرار است دو رهبر درباره مسائل مربوط به توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک روسیه و اندونزی و همچنین مسائل بینالمللی و منطقهای کنونی گفتوگو کنند.
بر اساس گزارشها تعدای دیگر از مقامات ارشد روسیه از جمله «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، «دنیس مانتوروف»، معاون اول نخست وزیر، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور دیگر مقامات قرار در این دیدار شرکت دارند.