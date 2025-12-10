خبرگزاری کار ایران
نیروهای اسرائیلی بیش از ۱۰۰ فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند

رسانه‌ها از دستگیری گسترده فلسطینیان در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر رسانه‌ای اسرای  فلسطینی در آخرین به‌روزرسانی خود اعلام کرد که در مجموع بیش از ۱۰۰ فلسطینی، از جمله بسیاری از زندانیان آزاد شده، دستگیر شده‌اند.

این دفتر گزارش داد: «مناطقی که بیشترین آسیب را دیده‌اند شامل شهرهای نابلس و سلواد و همچنین شهر دیر جریر در شمال شرقی رام‌الله هستند».

همچنین دستیگری‌های گسترده در شهرهای سلفیت، الخلیل، بیت لحم، قبقبیه، و چنین رخ داده است.

در نابلس، حدود ۳۰ شهروند که عمدتا زندانیان سابق بودند، بازداشت و بازجویی شدند و برخی از آنها آزاد شدند. ۲۴ نفر دیگر در سلواد و دیر جریر، به همراه ۲۰ نفر در شهر العیزاریه و روستای ابو دیس و بیش از ۱۴ نفر در شهر اریحا دستگیر شدند.

در این گزارش آمده است که نیروهای اسرائیلی همچنین به خانه‌ها یورش برده، اموال را دزدیده و مقداری جواهرات را به سرقت برده‌اند.

 

