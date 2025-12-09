نخستوزیر چین:
پیامدهای مخرب تعرفهها به شکی فزاینده آشکار شده است
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لی کیانگ»، نخستوزیر چین، گفت که پیامدهای مخرب متقابل تعرفهها در سال ۲۰۲۵ به طور فزایندهای آشکار شده است.
دومین مقام ارشد چین بدون نام بردن از «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، گفت که به دلیل موانع تجاری، تلاش بیشتری برای اصلاح حاکمیت اقتصادی جهانی مورد نیاز است.
لی گفت: «از ابتدای سال، تهدید تعرفهها بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.»
لی همچنین گفت هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به محور تجارت است و مدلهایی مانند «دیپسیک» چین را به عنوان محرکهای تحول جهانی صنایع سنتی و کاتالیزورهایی برای رشد در بخشهای جدید، از جمله رباتهای هوشمند و دستگاههای پوشیدنی، عنوان کرد.