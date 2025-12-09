به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ روزنامه بریتانیایی «تایمز» به نقل از منابع خود گزارش داد که کشورهای اروپایی طی این هفته یا هفته آینده توافقی را برای مصادره دارایی‌های مسدود‌شده روسیه اعلام خواهند کرد.

این منابع اظهار داشتند که این موضوع در دیداری بین «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، در لندن در ۸ دسامبر مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته منابع این روزنامه، «توافق بسیار نزدیک بود.»

این گزارش افزود که این توافق ۱۰۰ میلیارد پوند استرلینگ (۱۳۳ میلیارد دلار) از دارایی‌های مسدود شده روسیه را برای کمک نظامی یا بازسازی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.

به گفته منابع، بریتانیا ۸ میلیارد پوند (۱۰.۶ میلیارد دلار) از این مبلغ را تأمین خواهد کرد.

