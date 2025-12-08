خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای ضدایرانی نتانیاهو در سالگرد سقوط نظام اسد

ادعای ضدایرانی نتانیاهو در سالگرد سقوط نظام اسد
کد خبر : 1724372
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم‌زمان با سالگرد سقوط رئیس‌جمهوری سابق سوریه، مدعی تلاش ایران برای نجات نظام سابق و ناکام ماندن آن توسط اسرائیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم‌زمان با سالگرد سقوط حکومت «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سابق سوریه، مدعی تلاش ایران برای نجات نظام سابق و ناکام ماندن آن توسط اسرائیل شد.  

وی مدعی شد: «ایران قصد داشت با اعزام دو لشکر از طریق هوا برای نجات رژیم سوریه مداخله کند، اما نیروی هوایی اسرائیل این اقدام را خنثی کرد و آن‌ها را از حریم هوایی سوریه دور نگه داشت».

نتانیاهو که در یک سخنرانی در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک صحبت می‌کرد، به مذاکرات جاری درباره ترتیب امنیتی با سوریه نیز اشاره کرد و گفت: «امیدواریم بتوانیم به توافقی برای جداسازی نیروها در جنوب سوریه برسیم، اما در عین حال منافع خود را حفظ می‌کنیم. ما برای خلع سلاح جنوب غرب سوریه و حفاظت از جامعه دروزی تلاش می‌کنیم، در حالی‌که همچنان کنترل خود را بر مواضع راهبردی منطقه حفظ خواهیم کرد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده