ادعای ضدایرانی نتانیاهو در سالگرد سقوط نظام اسد
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی همزمان با سالگرد سقوط حکومت «بشار اسد» رئیسجمهوری سابق سوریه، مدعی تلاش ایران برای نجات نظام سابق و ناکام ماندن آن توسط اسرائیل شد.
وی مدعی شد: «ایران قصد داشت با اعزام دو لشکر از طریق هوا برای نجات رژیم سوریه مداخله کند، اما نیروی هوایی اسرائیل این اقدام را خنثی کرد و آنها را از حریم هوایی سوریه دور نگه داشت».
نتانیاهو که در یک سخنرانی در همایش سفرا و رؤسای نمایندگیهای دیپلماتیک صحبت میکرد، به مذاکرات جاری درباره ترتیب امنیتی با سوریه نیز اشاره کرد و گفت: «امیدواریم بتوانیم به توافقی برای جداسازی نیروها در جنوب سوریه برسیم، اما در عین حال منافع خود را حفظ میکنیم. ما برای خلع سلاح جنوب غرب سوریه و حفاظت از جامعه دروزی تلاش میکنیم، در حالیکه همچنان کنترل خود را بر مواضع راهبردی منطقه حفظ خواهیم کرد».