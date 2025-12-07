وزارت خارجه روسیه:
تلاشها برای داراییهای مسدود شده روسیه در غرب تهدید برای تمام کشورهاست
وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیهای تاکید کرد که تلاشها برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه در غرب تهدیدی برای تمامی کشورها است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه روز گذشته-شنبه- با انتشار بیانیهای تاکید کرد که تلاش ها برای استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه در غرب تهدید برای تمامی کشورها است.
در این بیانیه اعلام شد: «تلاشها برای تصرف داراییهای حاکمیتی در غرب، خطراتی را برای همه کشورهایی که داراییهایشان تحت کنترل غرب است، ایجاد میکند».
این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد که روسیه، به همراه شرکای خود که نماینده اکثریت جهان هستند، به مبارزه با اقدامات یک جانبه غیرقانونی ادامه خواهد داد.
«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، پیشتر اعلام کرده بود که با «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، و نخست وزیر بلژیک در ارتباط با پیشنهاد استفاده از داراییهای روسیه برای حمایت مالی از کییف گفتوگو کرده است اما تاکید کرد که توافقی در این رابطه به دست نیامده است.