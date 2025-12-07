خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت خارجه روسیه:

تلاش‌ها برای دارایی‌های مسدود شده روسیه در غرب تهدید برای تمام کشورهاست

تلاش‌ها برای دارایی‌های مسدود شده روسیه در غرب تهدید برای تمام کشورهاست
کد خبر : 1723895
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که تلاش‌ها برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در غرب تهدیدی برای تمامی کشورها است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه روز گذشته-شنبه- با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که تلاش ها  برای استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه در غرب  تهدید برای تمامی کشورها است.

در این بیانیه اعلام شد: «تلاش‌ها برای تصرف دارایی‌های حاکمیتی در غرب، خطراتی را برای همه کشورهایی که دارایی‌هایشان تحت کنترل غرب است، ایجاد می‌کند».

این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد که روسیه، به همراه شرکای خود که نماینده اکثریت جهان هستند، به مبارزه با اقدامات یک جانبه غیرقانونی ادامه خواهد داد.

«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، پیشتر اعلام کرده بود که با «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، و نخست وزیر بلژیک در ارتباط با پیشنهاد استفاده از دارایی‌های روسیه برای  حمایت مالی از کی‌یف گفت‌وگو کرده است اما تاکید کرد که توافقی در این رابطه به دست نیامده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا