به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، امروز- پنج‌شنبه- اعلام که نیروهای روسیه با استفاده از حملات هوایی، موشکی و توپخانه‌ای، زیرساخت‌های فرودگاه‌های نظامی، محل‌های پرتاب پهپادها و تأسیسات حمل‌ونقل و انرژی اوکراین را هدف قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: «هواپیماهای عملیاتی تاکتیکی، پهپادها، نیروهای موشکی و توپخانه نیروهای مسلح روسیه، زیرساخت‌های فرودگاه‌های نظامی، محل‌های آماده‌سازی و پرتاب پهپادها، تأسیسات زیرساختی حمل‌ونقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و همچنین نقاط استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی در ۱۵۳ منطقه را بمباران کردند.»

