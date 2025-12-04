نیروهای روسیه فرودگاهها و تأسیسات انرژی اوکراین را بمباران کردند
در اوج تنشهای میدانی و همزمان با تشدید حملات متقابل، روسیه با مجموعهای از ضربات هوایی و موشکی، فرودگاههای نظامی و تأسیسات حیاتی انرژی اوکراین را در سراسر این کشور هدف قرار داد؛ حملاتی که مسکو آن را بخشی از «پیشروی گسترده در تمام محورها» توصیف میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، امروز- پنجشنبه- اعلام که نیروهای روسیه با استفاده از حملات هوایی، موشکی و توپخانهای، زیرساختهای فرودگاههای نظامی، محلهای پرتاب پهپادها و تأسیسات حملونقل و انرژی اوکراین را هدف قرار دادند.
در این بیانیه آمده است: «هواپیماهای عملیاتی تاکتیکی، پهپادها، نیروهای موشکی و توپخانه نیروهای مسلح روسیه، زیرساختهای فرودگاههای نظامی، محلهای آمادهسازی و پرتاب پهپادها، تأسیسات زیرساختی حملونقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و همچنین نقاط استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی در ۱۵۳ منطقه را بمباران کردند.»