با وجود تهدیدها و حضور نظامی آمریکا؛ چرا سناریوی برکناری مادورو بعید است؟
با وجود گمانهزنیها درباره احتمال اقدام نظامی رئیسجمهور آمریکا علیه ونزوئلا برای برکناری نیکولاس مادورو در چارچوب مبارزه با کارتلهای مواد مخدر کارائیب، کارشناسان معتقدند که این سناریو در کوتاهمدت چندان محتمل نیست.
به گزارش ایلنا، نشریه نیوزویک در گزارشی نوشت: با وجود افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و حملات علیه شناورهایی که احتمال میرود برای قاچاق مواد مخدر به خاک آمریکا استفاده شوند، پیشبینیها نشان میدهند که برکناری فوری مادورو بعید به نظر میرسد و آینده حکومت در کاراکاس همچنان با عدم قطعیت زیادی همراه است.
ابعاد ژئوپلیتیک و انرژی
هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا میتواند پیامدهای ژئوپلیتیک گستردهای به همراه داشته باشد، زیرا این کشور دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است و هرگونه بیثباتی میتواند بازارهای جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی داخلی را تشدید کند.
از دیدگاه ترامپ، موفقیت در چنین عملیاتی میتواند به عنوان یک گام مؤثر علیه سازمانهای جنایتکار معرفی شود، اما هرگونه تشدید تنش یا کشته شدن غیرنظامیان میتواند واکنشهای سیاسی و دیپلماتیک شدیدی به همراه داشته باشد و روابط منطقهای را به خطر بیندازد.
از منظر اقتصادی، کارشناسان معتقدند که خطرات کوتاهمدت اقدام نظامی آمریکا کمتر از فشارهای سیاسی داخلی بلندمدت بر احتمال برکناری مادورو تاثیرگذار است. پیشبینیها نشان میدهد که احتمال برکناری مادورو تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد است و این رقم تا مارس ۲۰۲۶ به ۳۹ درصد افزایش مییابد؛ در حالی که برخی تحلیلها احتمال وقوع آن را تا پیش از سال ۲۰۲۷ تا ۶۹ درصد پیشبینی کردهاند.
تقویت حضور نظامی و تهدیدات متقابل
در چارچوب عملیات «نیزه جنوبی»، آمریکا از سپتامبر گذشته بیش از ۱۲ کشتی جنگی و ۱۵ هزار سرباز را در دریای کارائیب مستقر کرده و ۲۱ حمله علیه شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر انجام داده است. بر اساس گزارش رویترز، این عملیات تاکنون دستکم ۸۳ کشته برجای گذاشته است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ضمن تأکید بر «قانونی بودن» این حملات، به اختیارات دادهشده توسط دولت برای مقابله با قاچاق اشاره کرد.
در مقابل، مادورو اتهامات آمریکا درباره رهبری کارتل مواد مخدر «دی لوس سولس» را رد کرده و هرگونه اقدام نظامی را تلاش آمریکا برای غارت منابع طبیعی ونزوئلا دانست. وی خطاب به مردم کشورش گفت: «ما باید آماده باشیم تا از هر وجب از این سرزمین مقدس در برابر تهدید یا تجاوز امپریالیستی دفاع کنیم.»
احتمالات برکناری و چشمانداز تحولات
با وجود تمرکز نیروهای نظامی آمریکا و فشارهای واشنگتن، تحلیلها نشان میدهد که برکناری فوری مادورو بعید است.
پیشبینی میشود عملیاتهای آمریکا محدود به حملات دریایی یا اقدامات زمینی محدود برای سنجش توان دفاعی مادورو و میزان مقاومت او باشد. در همین حال، دولت ونزوئلا تلاش خواهد کرد تا آمادگی نظامی خود را افزایش داده و حمایت مردمی را تقویت کند.
به نظر میرسد که فشارهای سیاسی داخلی و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی همچنان احتمال برکناری مادورو را در میانمدت افزایش دهد، در حالی که دولتهای منطقهای، بازارهای انرژی و سازمانهای بشردوستانه با دقت وضعیت ونزوئلا را دنبال میکنند تا از تأثیرات احتمالی هرگونه تشدید تنش بر تجارت، مهاجرت و دسترسی به منابع حیاتی جلوگیری شود.