توافقهای نظامی تازه آمریکا با بحرین و عربستان؛ از جنگنده «اف–۱۶» تا پشتیبانی لجستیک
پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با یک فروش احتمالی جنگندههای «اف–۱۶» به بحرین به ارزش ۴۴۵ میلیون دلار موافقت کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع آمریکا، وزارت خارجه همچنین با فروش احتمالی یک برنامه پشتیبانی لجستیکی به عربستان سعودی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار موافقت کرده است.
روابط واشنگتن و ریاض در سال ۲۰۲۵ وارد مرحلهای تعیینکننده شد؛ زمانی که کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا و عربستان سعودی بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ صنایع نظامی ایالات متحده را به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار امضا کردهاند.
کاخ سفید همچنین اعلام کرده بود که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمیکا از عربستان تعهدی ۶۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری در ایالات متحده دریافت کرده است که از آن بهعنوان «اقدامی تاریخی برای تقویت شراکت اقتصادی» یاد شد.