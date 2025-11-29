فرمان ترامپ آسمان ونزوئلا را خالی از پرواز کرد
در ادامه افزایش تنش میان واشنگتن و کاراکاس، فرمان تازه ترامپ برای مسدودسازی حریم هوایی ونزوئلا موجب شد آسمان این کشور بهطور کامل خالی شود.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره بستهشدن کامل حریم هوایی ونزوئلا، پایگاه رصد پرواز «فلایترادار» امروز (شنبه) اعلام کرد که آسمان ونزوئلا بهطور کامل از پروازهای تجاری و غیرتجاری خالی شده است.
ترامپ، ساعاتی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی «تروثسوشیال» نوشت: «به تمام شرکتهای هواپیمایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان هشدار میدهم که حریم هوایی ونزوئلا و پیرامون آن بهطور کامل بسته خواهد شد.»
این تحولات در حالی است که مقامات ونزوئلا هفته گذشته اعلام کردند مجوزهای شش شرکت هواپیمایی را که بهدنبال هشدار آمریکا پروازهای خود به کاراکاس را تعلیق کرده بودند، لغو کردهاند.
ر اساس اعلام مؤسسه ملی هوانوردی ونزوئلا، شش شرکت هواپیمایی از جمله «ایبِریا» اسپانیا، «تاپ» پرتغال، «آویانکا» کلمبیا، «لاتام» برزیل–شیلی، «گول» برزیل و «ترکیشایرلاینز» ترکیه، بهدلیل آنچه «مشارکت در اقدامات تروریستی مورد حمایت آمریکا» و تعلیق یکجانبه پروازها عنوان شده، با اقدام تنبیهی روبهرو شدهاند.
پیش از این، اتحادیه بینالمللی حملونقل هوایی «یاتا» اعلام کرده بود که سازمان هواپیمایی ونزوئلا به خطوط هوایی خارجی ابلاغ کرده است ظرف ۴۸ ساعت پروازها به این کشور را ازسر گیرند، در غیر اینصورت با لغو مجوز عبور از آسمان ونزوئلا مواجه خواهند شد.
این تنشها در حالی شدت گرفته که آمریکا طی ماههای گذشته استقرار نظامی خود در منطقه را بهطور کمسابقهای افزایش داده و بزرگترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی این کشور را همراه با دستکم هشت ناو جنگی دیگر و جنگندههای اف-۳۵ در منطقه مستقر کرده است.