به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته -جمعه- به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک هیئت اوکراینی برای گفت‌وگو درباره طرح صلح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، عازم آمریکا شدند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این گروه اوکراینی شامل، «روستم اومروف»، مقام ارشد امنیتی این کشور، و «سرگی کیسلیتسیا»، معاون اول وزیر خارجه این کشور می‌شود که قرار است تا با «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» نمایندگان رئیس جمهور ایالات متحده در فلوریدا گفت‌وگو کنند.

