رژیم صهیونیستی پس از ماه‌ها محاصره و جلوگیری از خروج، می‌کوشد با بهره‌گیری تبلیغاتی از وضعیت گروهی از مبارزان القسام که در بخشی از شبکه تونل‌های رفح محاصره شده‌اند، پایان جنگ را در قالب یک «نمایش پیروزی» بازسازی کند؛ نمایشی که هدف اصلی آن، پاک‌کردن حافظه عمومی از سلسله شکست‌های ارتش اشغالگر در نبردهای زمینی دو سال گذشته است.

دو سال مقاومت بی‌وقفه در رفح

مبارزان القسام در رفح طی نزدیک به دو سال جنگ، صدها عملیات و ده‌ها کمین پیچیده علیه نیروهای اشغالگر انجام دادند؛ اقداماتی که در بسیاری موارد به انهدام خودروهای زرهی ارتش صهیونیستی، هدف قرار دادن واحدهای پیاده‌نظام و وارد آمدن تلفات سنگین به نیروهای دشمن منجر شد. در برخی از این کمین‌ها، رزمندگان با جسارت کم‌نظیر توانستند به نفربرهای عملیاتی دشمن نزدیک شده، مواد انفجاری نصب کنند و بدون تلفات از صحنه درگیری خارج شوند.

رفح در سال‌های گذشته به‌عنوان «صندوق سیاه القسام» شناخته می‌شد؛ شهری که شبکه پیچیده و چندلایه تونل‌های آن بارها ارتش رژیم صهیونیستی را سردرگم و ناکام کرده بود. اوج این ناتوانی زمانی رقم خورد که ارتش اشغالگر، با وجود ماه‌ها جست‌وجوی پیوسته، نتوانست محل نگهداری جسد هدار گولدن، افسر صهیونیست را پیدا کند؛ موضوعی که سرانجام نیز با اقدام ابتکاری القسام و تحویل کنترل‌شده جسد پایان یافت.

جنگ روایت؛ ابزار تازه تل‌آویو برای جبران شکست‌های میدانی

در مرحله اخیر، رسانه‌های وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین عملیات روانی و تصویری خود را علیه مقاومت آغاز کرده‌اند. انتشار هدفمند تصاویر رزمندگان خسته یا مجروح و محاصره‌شده و تکرار این گزاره که «فرماندهی‌تان، شما را رها کرده است»، بخشی از راهبردی است که تل‌آویو برای تضعیف سرمایه نمادین القسام به کار گرفته است.

در شماری از ویدئوهای منتشرشده نیز، ماشین‌آلات مهندسی ارتش در حال جابه‌جایی پیکرهای شهدا دیده می‌شوند؛ صحنه‌هایی که هدف آن ایجاد فشار روانی و القای شکاف در صفوف مقاومت است. هم‌زمان، آمار تلفات اعلام‌شده از سوی ارتش اشغالگر در کمین‌های اخیر نیز به‌صورت گزینشی و تبلیغاتی منتشر می‌شود تا روایت شکست‌خورده تل‌آویو با روایتی مطلوب دستگاه نظامی رژیم جایگزین گردد.

هدف تل‌آویو: القای «پایان مقاومت»

تمام این اقدامات را می‌توان بخشی از یک پروژه بزرگ رسانه‌ای دانست؛ پروژه‌ای که هدف آن بازسازی قدرت روانی ارتش رژیم صهیونیستی و القای این پیام است که «دوران مقاومت به پایان رسیده است». این کارزار رسانه‌ای همچنین سعی دارد پیوند میان رزمندگان و فرماندهی مقاومت را تضعیف کرده و بی‌اعتمادی ایجاد کند؛ اقدامی که در چارچوب طرح‌های سیاسی اخیر برای تغییر ساختار غزه و حذف مقاومت قابل تحلیل است.

اما واقعیت میدانی چه می‌گوید؟

با وجود همه تلاش‌های رسانه‌ای تل‌آویو، بازتاب اجتماعی تصاویر منتشرشده در فلسطین و منطقه، کاملا برخلاف انتظار رژیم صهیونیستی بوده است. حجم گسترده همدلی با مبارزان القسام، یادآوری عملیات‌های بزرگ گذشته و شناخت عمیق مردم از فرزندانشان، موجب شده روایت صهیونیستی نتواند وجهه مقاومت را مخدوش کند.

افکار عمومی در فلسطین این تصاویر را نه نشانه ضعف، بلکه نماد ایستادگی و پایداری می‌دانند؛ و باور دارند که دشمن، صحنه‌ای را پایان می‌نامد که ممکن است تازه آغاز مرحله‌ای جدید از مقاومت باشد.

