ترامپ خواستار خودداری توکیو از تشدید تنش با پکن شد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وال استریت ژورنال گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، روزگذشته -چهارشنبه- پس از تماس تلفنی با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، از «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، خواست تا اظهارات خود در مورد تایوان را ملایم تر کند.

بر اساس این گزارش، شی، که از هشدار اخیر تاکایچی مبنی بر اینکه ژاپن در صورت حمله چین به تایوان می‌تواند به یک واکنش نظامی بپیوندد، خشمگین شده، تقریبا نیم ساعت از تماس تلفنی خود را صرف تحت فشار قرار دادن ترامپ در مورد ادعای حاکمیت پکن بر سر این جزیره کرد.

ترامپ نیز پس از تماس، در همان روز، با تاکایچی صحبت کرد و به او توصیه کرد که از تشدید تنش‌ها با پکن بر سر حاکمیت تایوان خودداری کند.

این سلسله مکالمات غیرمعمول، نگرانی‌هایی را در توکیو در مورد تمایل واشنگتن برای اولویت دادن به ثبات تجاری با پکن بر تنش‌های امنیتی منطقه‌ای ایجاد کرده است.

