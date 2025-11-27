خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ خواستار خودداری توکیو از تشدید تنش با پکن شد

ترامپ خواستار خودداری توکیو از تشدید تنش با پکن شد
کد خبر : 1719804
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ایالات متحده به نخست وزیر ژاپن توصیه کرد تا لحن خود در مورد تایوان را ملایم تر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وال استریت ژورنال گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، روزگذشته -چهارشنبه- پس از تماس تلفنی با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، از «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، خواست تا اظهارات خود در مورد تایوان را ملایم تر کند.

بر اساس این گزارش، شی، که از هشدار اخیر تاکایچی مبنی بر اینکه ژاپن در صورت حمله چین به تایوان می‌تواند به یک واکنش نظامی بپیوندد، خشمگین شده، تقریبا نیم ساعت از تماس تلفنی خود را صرف تحت فشار قرار دادن ترامپ در مورد ادعای حاکمیت پکن بر سر این جزیره کرد.

ترامپ نیز پس از تماس، در همان روز، با تاکایچی صحبت کرد و به او توصیه کرد که از تشدید تنش‌ها با پکن بر سر حاکمیت تایوان خودداری کند.

این سلسله مکالمات غیرمعمول، نگرانی‌هایی را در توکیو در مورد تمایل واشنگتن برای اولویت دادن به ثبات تجاری با پکن بر تنش‌های امنیتی منطقه‌ای ایجاد کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات