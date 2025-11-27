خبرگزاری کار ایران
پاپ عازم ترکیه شد

رهبر کاتولیک‌های جهان در اولین سفر رسمی خارجی خود رم را به مقصد ترکیه ترک کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان صبح امروز -پنجشنبه- برای اولین سفر رسمی خارجی خود رم را به مقصد ترکیه ترک کرد.

سفر پاپ که از ۲۷ تا ۳۰ نوامبر به طول می‌انجامد، به دعوت «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه انجام می‌شود.

وی در جریان این سفر با مقامات ترکیه دیدار و از شهرهای کلیدی همچون آنکارا، استانبول و ایزنیک و از اماکن مذهبی مهم بازدید خواهد کرد.

پاپ لئو همچنین با اردوغان در مورد روابط ترکیه و واتیکان و سایر مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی، از جمله وضعیت فلسطین، گفت‌وگو خواهد کرد.


 

 

