وال‌استریت ژورنال:‌ طرح محرمانه افسران آلمانی برای جنگ احتمالی با روسیه

وال استریت ژورنال گزارش داد که ۱۲ افسر آلمانی دو سال و نیم پیش طرحی محرمانه برای مقابله با تهدیدات روسیه تهیه کرده‌اند که بر اساس آن، ۸۰۰ هزار نیروی نظامی آلمانی، آمریکایی و ناتو در صورت تشدید تنش‌ها در شرق اروپا آماده مقابله با روسیه خواهند بود.

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی فاش کرد که ۱۲ افسر آلمانی حدود دو سال و نیم پیش طرحی محرمانه برای مقابله با تهدیدات احتمالی روسیه تدوین کرده‌اند. بر اساس این گزارش، این طرح شامل جزئیات مربوط به استقرار حدود ۸۰۰ هزار نیروی نظامی آلمانی، آمریکایی و نیروهای ناتو در شرق اروپا است که در صورت تشدید تنش‌ها و افزایش احتمال جنگ با روسیه، به خط مقدم انتقال خواهند یافت.

به گفته منابع آلمانی، مقامات این کشور پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۹، روسیه ممکن است آماده حمله به کشورهای عضو ناتو باشد. این پیش‌بینی پس از وقوع چندین حادثه جاسوسی، خرابکاری و نفوذ هوایی در برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان و کشورهای همسایه، مطرح شده است.

این رخدادها به‌طور جدی نشان می‌دهند که روسیه ممکن است در حال آماده‌سازی برای اقدامات تهاجمی در آینده نزدیک باشد.

 گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که تنش‌های فزاینده میان روسیه و ناتو نگرانی‌های جدی در مورد آغاز یک جنگ بزرگ در آینده نزدیک ایجاد کرده است. در همین راستا، کشورهای اروپایی برنامه‌ریزی‌های نظامی گسترده‌ای را برای مقابله با تهدیدات احتمالی انجام داده‌اند.

 

