تهدیدهای تازه اسرائیل علیه لبنان؛ جنگ روانی یا مقدمه عملیات نظامی؟
تحلیلگران هشدار میدهند که تهدیدهای اخیر وزیر جنگ اسرائیل علیه لبنان فراتر از یک مانور رسانهای است و میتواند زمینهساز تحرکات نظامی گسترده باشد؛ هرچند بخشی از این مواضع ریشه در رقابتهای انتخاباتی و فشارهای داخلی رژیم اشغالگر دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، اخیرا تهدیدهایی جدی علیه لبنان مطرح کرده و بر لزوم خلع سلاح حزبالله قبل از پایان سال جاری تأکید کرد. او هشدار داد که در صورت عدم تحقق این خواسته، اسرائیل آماده است گزینه "اقدام نظامی" را در پیش گیرد و همچنین به طور تلویحی از احتمال بازبینی در توافق مرزی دریایی با لبنان سخن گفت.
این تهدیدها، به گفته تحلیلگران، در زمانی حساس مطرح شدهاند و به نظر میرسد که ارتباطی تنگاتنگ با تحولات سیاسی داخلی اسرائیل و روندهای دیپلماتیک منطقهای داشته باشند. در همین راستا، پرسشهای زیادی در خصوص اهداف واقعی اسرائیل از این تهدیدها مطرح است؛ آیا این اظهارات به عنوان پیشزمینهای برای اقدام نظامی هستند، یا صرفا فشار سیاسی برای تأثیرگذاری بر روندهای داخلی و انتخاباتی اسرائیل؟
محمود یزبک، کارشناس مسائل اسرائیل، در اینباره میگوید که تهدیدات کاتس بیشتر جنبه انتخاباتی دارد و وزیر جنگ اسرائیل در تلاش است تا پس از شکست در انتخابات داخلی، موقعیت خود را در حزب لیکود بازسازی کند. یزبک همچنین تأکید میکند که تهدیدات کاتس درباره مرزهای دریایی، پس از توافق لبنان و قبرس، عمدتا با هدف ایجاد ابهام و فشار بر لبنان مطرح شده است؛ چرا که توافق سال ۲۰۲۲ بین لبنان و اسرائیل اکنون به یک توافق بینالمللی تبدیل شده و تغییر آن تنها با تصمیم یکجانبه اسرائیل ممکن نخواهد بود.
جونی منیر، تحلیلگر سیاسی لبنانی، بر این باور است که تهدیدات کاتس نشاندهنده قصد اسرائیل برای اجرای یک "عملیات نظامی بزرگ" است. منیر اشاره میکند که مهلت زمانی تعیینشده از سوی کاتس با زمانبندی اعلامی مقامات آمریکایی در خصوص جدیت اسرائیل برای تغییر وضعیت و آغاز تحرکات نظامی هماهنگ است.
او همچنین توضیح میدهد که تهدید کاتس در خصوص بازبینی توافق مرزی دریایی اسرائیل با لبنان میتواند سه معنا داشته باشد: فشار داخلی در اسرائیل، آغاز پیچیدگیها در پرونده ترسیم مرزهای زمینی، یا تلاش برای وارد کردن لبنان به مذاکرات گستردهتر که احتمالا شامل روند عادیسازی روابط باشد.
طبق توافقی که در سال ۲۰۲۲ میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا به امضا رسید، مرزهای دریایی طرفین ترسیم شد، در حالی که هنوز مرزهای دریایی لبنان با سوریه مشخص نشده است. منیر بر این باور است که اسرائیل با اظهارات مبهم خود در تلاش است تا فضایی برای تشدید تنشها در لبنان ایجاد کند و در عین حال نظرات خود را در مسائل استراتژیک، بهویژه در خصوص حزبالله، پیش ببرد.
در حالیکه آمریکا بهطور کلی از مواضع اسرائیل در خصوص نخلع سلاح حزبالله حمایت میکند، کنت کاتزمان، پژوهشگر امنیت و استراتژیهای بینالمللی، تأکید میکند که آمریکا با وجود نگرانی از بازسازی قدرت نظامی حزبالله، با موانع زیادی در تحقق این هدف روبهرو است. او همچنین اشاره میکند که واشنگتن از اسرائیل نمیخواهد توافق مرزی دریایی را لغو کند، بلکه فشار میآورد که پیشرفتهای امنیتی و مرزی با اقدامات لبنان برای مهار قدرت حزبالله پیوند بخورد. به گفته کاتزمان، آمریکا به لبنان فرصت میدهد تا روندهای سیاسی خود را ادامه دهد، اما اگر در مهار قدرت حزبالله پیشرفتی حاصل نشود، اسرائیل ممکن است فضای بیشتری برای اقدام نظامی پیدا کند.