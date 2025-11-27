خبرگزاری کار ایران
واکنش عجیب ونس به حادثه تیراندازی به نیروهای گارد ملی آمریکا

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید که در جریان آن دو نیروی گارد ملی هدف قرار گرفتند، گفت که در گذشته نسبت به ورود افغان‌ها بدون بررسی‌‌های لازم هشدار داده بود ولی «نژادپرست» خطاب شده بود.

 به گزارش ایلنا، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید که در جریان آن دو نیروی گارد ملی هدف قرار گرفتند، گفت که در گذشته نسبت به ورود افغان‌ها بدون بررسی‌‌های لازم هشدار داده بود ولی «نژادپرست» خطاب شده بود. 

وی با اشاره به سیاست دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در پذیرش شماری از شهروندان افغان گفت: «در سال ۲۰۲۱ وقتی سیاست بایدن برای باز کردن درهای کشور به‌روی آوارگان افغانِ بدون بررسی هویت را نقد کردم، برخی دوستان مرا نژادپرست خواندند. آن ماجرا درس بزرگی بود. این افراد اساساً نباید در کشور ما حضور داشته باشند».

 

 

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
